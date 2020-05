Hat Oliver Pocher (42) mit seinem kurzen Let's Dance-Comeback überzeugen können? Der Komiker begeisterte in der vergangenen Staffel des beliebten Tanzformats durch seine ausgefallenen Tanzeinlagen – mal legte er einen Ausdruckstanz hin, dann schlüpfte er in weibliche Rollen a lá Britney Spears (38) oder Jennifer Grey (60). Zur Unterstützung seiner Comedy-Kollegin Ilka Bessin (48) in ihrer Rolle als Cindy aus Marzahn (48) rockte er aber jetzt erneut das Tanzparkett! Doch wie kam seine kurze Rückkehr beim Publikum an?

In gewohnter Pocher-Manier verkleidete sich Oli wieder und schlüpfte dieses Mal in die Rolle von Enrico – dem, Freund von Kultcharakter Cindy aus Marzahn. Bei der Hip-Hop-Einlage zu "Work It" legte der Mann von Amira Pocher (27) mit aufgeklebtem Vokuhila und Schnauzbart wieder Körperrollen und Purzelbäume auf dem Tanzparkett hin. Das Publikum war durchaus begeistert vom gemeinsamen Tänzchen mit Ilka. "Pocher konnte durch und durch überzeugen. Der muss weiter, wo kann ich anrufen?", "Oli Pocher hat die Performance noch mal aufgewertet" oder "Der Tanz war so lustig, Pocher ist der Beste", feierten beispielsweise drei User auf Twitter.

Für Ilka war Olis Einlage aber nicht nur ein witziges Tänzchen – sondern hatte eine tiefere Bedeutung. Denn in dem Podcaster hat die Berlinerin einen wahren Freund gefunden, der auch in schweren Jahren zu ihr gestanden ist. "Ich habe viel Kritik am Anfang von Cindy aus Marzahn bekommen. Oli war der einzige Kollege, der sich das wirklich alles angeguckt hat. Er hat mich immer unterstützt. Danke dafür", schwärmte die 48-Jährige.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, Komiker

TVNOW / Gregorowius Oliver Pocher bei "Let's Dance - Die große Profi-Challenge"

Getty Images Oliver Pocher und Cindy aus Marzahn beim 20-jährigen Jubiläum vom Quatsch Comedy Club



