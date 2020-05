Jörn Schlönvoigt (33) hat sich in seinen Jahren als Serien-Darsteller eine große Fan-Base aufgebaut. Der Schauspieler steht bereits seit 2004 durchgängig als Philip Höfer bei GZSZ vor der Kamera. In seiner Rolle erlebt der Vater einer Tochter ständig besondere Plottwists, die auch die Zuschauer und seine Supporter vor den Fernseher fesseln. Neben viel Zuspruch für seine Arbeit darf sich der Partner von Hanna (24) auch des Öfteren über coole Fan-Geschenke freuen. Doch was war die krasseste Überraschung?

In der Doku "GZSZ 7000. Folge – Behind the Scenes" offenbarte Jörn, welches Präsent ihm im Hinterkopf geblieben ist: "Ich kann mich an ein Fan-Geschenk erinnern und das war ganz besonders. Ein Mädchen, einen Fan, hat einen Brief an mich geschrieben, der so lang war, wie der Fernsehturm hoch ist. 368 Meter lang kein Witz!" Für ihn war das heftigste Fan-Geschenk, das er jemals erhalten hat! Ob der 33-Jährige das ausgefallene Kunstwerk noch immer hat, offenbarte er allerdings nicht.

Doch wie geht eigentlich seine Liebste Hanna damit um, dass Jörn so eine breite Fanbase hat? "Am Anfang war es echt crazy, dass mein Freund so viele Fans hat. Aber ich war immer schon sehr stolz auf ihn und habe ihm alles so gegönnt", offenbarte sie in der Doku.

Getty Images Jörn Schlönvoigt, Schauspieler

Matthias Nareyek/ Getty Images Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt bei der Guido Maria Kretschmer-Show

Getty Images Jörn Schlönvoigt, GZSZ-Darsteller



