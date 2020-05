Michael Wendler (47) musst erneute Spitzen einstecken – von einem Kultmoderator! Im März beendete der Schlagersänger seine wochenlangen Streitigkeiten mit Comedian Oliver Pocher (42). Nach der Ausstrahlung des Live-Duells scheinen die beiden Männer nun ein Herz und eine Seele zu sein. Sie verstehen sich sogar so gut, dass sie in der TV-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" als Überraschungs-Gäste gegen Günther Jauch (63) und Barbara Schöneberger (46) antraten. Doch dabei schien es der Moderator dieser Ausgabe Thomas Gottschalk (69) auf den Sänger abgesehen zu haben: Denn Thomas stichelte gegen den Wendler!

Über den plötzlichen Besuch von Oli und Michael war offensichtlich nicht jeder der Anwesenden im TV-Studio gleichermaßen erfreut. "Bis vor fünf Minuten waren wir die intellektuelle Speerspitze im Fernsehen – und dann dieser Absturz", stellte der Wetten dass...?-Star kurz nach der Begrüßung des gegnerischen Duos scherzhaft fest. Und die humorvollen Sticheleien nahmen kein Ende. "Gibt es Menschen, die sie mögen?", konfrontierte Thomas den "Egal"-Interpreten. Doch trotz der lustigen Aussagen gibt sich der 69-Jährige dennoch professionell: "Es ist mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten", bemerkte Thomas nach einer Stunde in der Sendung gegenüber Michael.

Die wohl nicht immer ganz ernst gemeinten Seitenhiebe blieben auch bei den Zuschauern vor den Fernsehgeräten nicht unbemerkt: "Man merkt es ganz dezent, dass Gottschalk Wendler und Pocher nicht wirklich leiden kann", bemerkte ein Nutzer via Twitter. Doch damit sorgte der 69-Jährige offenbar auch für beste Unterhaltung. "Immer noch so schlagfertig wie früher", stellte ein anderer User fest.

Getty Images Thomas Gottschalk im Oktober 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Michael Wendler bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!", 2020

ActionPress/Chris Emil Janßen Thomas Gottschalk auf der Frankfurter Buchmesse 2019



