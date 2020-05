Ihr Töchterchen hatte es Christin Kaeber nicht leicht gemacht! Anfang März wurde die Influencerin das allererste Mal Mutter – und das viel später als gedacht. Sie hatte den errechneten Geburtstermin weit überschritten und die Geburt musste sogar eingeleitet werden. Nach der Entbindung verriet die Netz-Beauty ihren Fans, wie schmerzhaft die Geburt gewesen sei und dass sie einige Verletzungen, wie einen Labienriss, davongetragen habe. Trotzdem erinnere sich Christin nur zu gern an dieses Ereignis zurück, wie sie Promiflash erklärte.

"Über den Verlauf der Geburt schätze ich mich insgesamt sehr glücklich. Ich kann mit Gewissheit sagen, dass ich mich an die Geburt sehr gern zurückerinnere", schwärmt die ausgebildete Polizeibeamtin im Interview mit Promiflash. Die Schmerzen würden eben einfach dazugehören – seien jedoch schließlich nicht umsonst. "Die Verletzungen sind wirklich das Einzige, dass ich dabei sehr negativ in Erinnerung behalte. Damit hatte es mich leider ungünstig getroffen. Doch ich würde all das wieder auf mich nehmen, denn das hat mir unser größtes Glück beschert", hält Christin abschließend fest.

In ihrer neuen Rolle als Mama geht die Influencerin voll und ganz auf – sie und ihr Freund Leons denken sogar schon über ein zweites Kind nach. "Es gibt nichts Schöneres als das Geschenk eines Geschwisterchens", erklärte sie kürzlich gegenüber ihren fast 200.000 Instagram-Followern.

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrer Tochter Nia

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrem Freund Leons und Baby Nia



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de