Lungenentzündung: Christin Kaebers Sohn war in Notaufnahme

Ein großer Schreck für Christin Kaeber (34) und ihre Familie. Die Influencerin und ihr Partner Leons gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben und sind stolze Eltern von zwei Kindern: Töchterchen Nia hatte 2020 das Licht der Welt erblickt, 2022 kam dann der kleine Lev dazu. Ihr Sohnemann bereitete Christin in den vergangenen Tagen große Sorge: Lev konnte kaum Atmen!

Wie die 34-Jährige in ihrer Instagram-Story erklärt, sei Leons mit dem Zweijährigen am Mittwoch in der Notaufnahme gewesen. "Der Grund war eine vollkommen schlechte sowie schwere Atmung, Fieber, Abgeschlagenheit und offensichtliche Schmerzen", schreibt die Netz-Bekanntheit. Zwar gaben die Ärzte zunächst Entwarnung – es sei nichts "Dramatisches" – doch Christin sah, wie schlecht es Lev ging. Am nächsten Tag seien sie dann beim Kinderarzt gewesen, der eine Lungenentzündung, Bronchitis und eine Mittelohrentzündung festgestellt habe. Die Zweifach-Mama ist empört über die Fehldiagnose im Krankenhaus: "Wir Eltern kennen unsere Kinder in der Regel so gut, dass man bemerkt, wenn etwas nicht stimmt. [...] Hört bloß immer auf euer Bauchgefühl."

Christin selbst sei nun auch krank, Lev scheint das Schlimmste aber mittlerweile überstanden zu haben. "Ich bin so stolz auf ihn, denn allein das Inhalieren macht er so toll. Das Antibiotikum scheint ihm auch zu schmecken", berichtet die Berlinerin ihrer Community.

