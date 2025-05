"Unsere kleine Motti": Christin Kaeber stellt Zuwachs vor

Christin Kaeber (36) hat ein neues Familienmitglied – und es ist flauschig, vierbeinig und unwiderstehlich süß: Dackelwelpe Motti hat seinen großen Social-Media-Einstand gefeiert. Auf Instagram präsentierte die Influencerin ihren Fans stolz den kleinen Wirbelwind, der jetzt das Leben von ihr, Partner Leon Kogaj, Tochter Nia, Söhnchen Lev und den anderen tierischen Mitbewohnern bereichert. "Das ist unsere kleine Motti", schrieb Christin zu einem kurzen Clip, in dem sie mit dem Welpen im Arm in die Kamera strahlt. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: "Oh mein Gott, wie süß!", "Freue mich so sehr für euch" – die Kommentarspalte wurde förmlich überflutet mit Herzchen-Emojis.

Doch nicht alle äußerten sich begeistert. Zwischen all die flauschigen Glückwünsche mischten sich auch kritische Stimmen – vor allem zum Thema Tierschutz. Einige Follower störte, dass Motti als reinrassiger Dackel offenbar vom Züchter stammt: "Adopt don't shop" (dt. Adoptieren statt Kaufen), hieß es da etwa, oder: "Schade, dass ihr kein Leben gerettet habt." Besonders die Situation in anderen Ländern, wo regelmäßig zahlreiche Straßenhunde getötet werden, wurde mehrfach erwähnt. Mit ihrer Reichweite, so der Tenor der Kritik, hätte Christin auf das Leid der Straßentiere aufmerksam machen können, anstatt indirekt für eine ohnehin oft überzüchtete Hunderasse zu werben.

Christin, für die Motti schon der zweite Dackel ist, zeigt auf ihrem Instagram-Account immer wieder, wie sehr ihr ihre Tiere am Herzen liegen. Diese Liebe zu vierbeinigen Mitbewohnern hat sie offenbar an die nächste Generation weitergegeben: Auch für ihre Tochter Nia ist der Umgang mit Tieren ein wichtiger und fester Bestandteil ihres Alltags. Zuletzt bekam sie einen Zwerghamster geschenkt. Nun bereichert der kleine Dackelwelpe Motti die Familie und bringt mit Sicherheit nicht nur jede Menge Liebe, sondern auch neuen Schwung und ein kleines bisschen Chaos in das Zusammenleben der Kaebers.

Anzeige Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrer Familie

Anzeige Anzeige

Instagram / leons.kogajs Christin Kaeber mit ihrer Tochter Nia im November 2021

Anzeige Anzeige