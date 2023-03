Nach der OP: Christin Kaeber fühlt sich endlich wieder fit!

Christin Kaeber (34) findet langsam wieder in ihren normalen Alltag zurück. In den vergangenen Monaten ging es ziemlich turbulent im Leben der Influencerin zu: Nicht nur ihre beiden Kinder Nia und Lev waren erkältet, auch die zweifache Mama selbst war krank. Doch damit nicht genug. Der Social-Media-Star musste sich aufgrund einer Nasennebenhöhlenentzündung sogar einer Operation unterziehen. Doch wie Christin jetzt freudig mitteilte, gehe es ihr schon wieder viel besser.

"Ich kann sagen, dass ich nach der OP weder Hämatome noch irgendwelche Schwellungen hatte. Die Kortisonbehandlung hat aus meiner Sicht für Wassereinlagerungen gesorgt, aber ich bin wieder fit", plauderte die 34-Jährige sichtlich gut gelaunt in ihrer Instagram-Story aus. Doch auch wenn sich Christin schon wieder sehr viel besser fühle, müsse sie sich weiterhin schonen. "Es kann nach wie vor noch zu Nachblutungen kommen, weil die Ein- und Ausgänge der Höhlen erweitert wurden. Also da wurde eine Veränderung an den Knochen vorgenommen und demnach muss man da auch ein bisschen vorsichtiger sein", erklärte die Zweifachmama.

Christin könne es jedoch kaum erwarten, wieder mit dem Sport zu beginnen. "Ich bin so motiviert. [...] Meine Haut ist noch so weich [von der Schwangerschaft] und mein Ziel ist es einfach, insgesamt straffer zu sein. Mich wieder richtig wohlzufühlen", teilte die Influencerin ihren Fans mit und betonte, sich so fit wie schon lange nicht mehr zu fühlen.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber im Mai 2022 in Cannes

Instagram / christinkaeber "Survivor"-Teilnehmerin, Christin Kaeber

Instagram / christinkaeber Influencerin Christin Kaeber im August 2022

