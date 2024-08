Diese Promis gratulieren Liz Kaeber zur Schwangerschaft

Liz Kaeber (31) überrascht ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht: Die Influencerin und ihr Mann Nick Maerker erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Darauf fieberte das Ehepaar lange Zeit hin. Dass es endlich geklappt hat, freut nicht nur ihre Community – auch zahlreiche Promis gratulieren der Beauty auf Instagram zur Schwangerschaft. Unter anderem kommentiert ihre Freundin Sarah Harrison (33), die selbst erst vor wenigen Tagen Mama geworden ist: "Ich freue mich so unendlich doll für euch, mein Schatz." Farina Opoku (33) ist auch völlig aus dem Häuschen: "Oh mein Gott, die schönsten Neuigkeiten aller Zeiten!"

Liz' Schwester Christin Kaeber (35) kann es offenbar noch gar nicht glauben, dass sie Tante wird: "Ich weine und endlich ist es raus. Unsere verrückte Meute bekommt Nachschub. Wir freuen uns so unendlich." Christin, die selbst zweifache Mama ist, freut sich riesig, dass ihre Kinder mit Liz' Baby aufwachsen können: "Ich kann es einfach nicht erwarten, unsere Familie weiter wachsen zu sehen. Die kommende Zeit wird so magisch, so verrückt, so unendlich emotional."

Die frohe Botschaft verkündete Liz in einem emotionalen Video auf Instagram. Sie posiert gemeinsam mit ihrem Mann Nick, der seine Liebste erst zärtlich küsst und sie dann von hinten umarmt. Dabei legt er seine Hände auf Liz' wachsenden Babybauch. "Unser kleiner Segen", schreibt sie zu dem niedlichen Clip.

Instagram / lizkaeber Christin und Liz Kaeber

Instagram / lizkaeber Nick Maerker und Liz Kaeber

