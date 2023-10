Christin Kaeber fühlt sich nach Gewichtsverlust wieder wohl

Sie gibt tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt! Christin Kaeber (34) und ihr Partner Leons waren im Jahr 2020 zum ersten Mal Eltern geworden. Zwei Jahre später durften die Turteltauben dann ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen. Obwohl sich ihr Bauch schnell wieder zurückgebildet hatte, machte die Influencerin eigentlich keinen Sport. Ein Jahr nach der Geburt ihres jüngsten Sprösslings fing Christin jedoch wieder damit an – und ist jetzt richtig zufrieden mit ihrer Figur!

In ihrer Instagram-Story postet die Schwester von Liz Kaeber (31) nun ein Foto von sich in Unterwäsche. Dazu schreibt sie: "Ich bin so verdammt stolz darauf, dass ich wieder so zu mir gefunden habe und mich wohl in meiner Haut fühle." Durch ihre beiden Schwangerschaften habe sie insgesamt 50 Kilo zugenommen und sich dadurch selber nicht mehr wiedererkannt. Nun sei sie aber sehr zufrieden damit, wie sie nach zwei Schwangerschaften aussehe.

Dennoch gibt die Zweifachmama auch zu, dass das nicht immer der Fall ist: "Ich habe auch so einige Tage, an denen ich immer etwas zu meckern finde. Aber ich fühle mich nicht mehr wie ein fremder Passagier in meinem Körper, der nicht zu mir gehört. Ich bin wieder komplett ich", zieht sie ihr positives Fazit.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Influencerin

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber im März 2023

Instagram / christinkaeber Christin Kaber mit ihrem Sohn

