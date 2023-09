Christin Kaeber war mit ihren Kids und Kranksein überfordert

Die letzten Tage waren nicht einfach für Christin Kaeber (34). Die Influencerin und ihr Partner Leons waren im Jahr 2020 zum ersten Mal Eltern geworden. Doch damit war ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen: Im vergangenen Jahr hatten sie Spross Nummer zwei auf der Welt begrüßt. Auch wenn die Schwester von Liz Kaeber (31) ihr Familienleben in vollen Zügen genießt, kann es auch mal ziemlich anstrengend werden: Christin war einige Tage krank, was sie mit dem Haushalt und den Kids sehr gestresst hat.

Die Beauty kämpfte am Wochenende mit starker Migräne, Magen-Darm-Virus und Schwindel. Auch ihr Partner Leons musste sich damit herumschlagen. "Wir hatten aber auch die Kinder, die betreut und versorgt werden mussten", erzählt die zweifache Mama in ihrer Instagram-Story und teilt ihre Gedanken mit ihren Fans: "Jede Krankheit ist blöd, aber als Eltern ist sie nochmal doppelt scheiße. Man kann die Verantwortung nicht abgeben und muss genauso viel leisten wie zuvor. Man fühlt sich echt hilflos." Dennoch haben sie es irgendwie geschafft, mit allem fertig zu werden. "Ganz ehrlich, als Eltern hat man einfach Superkräfte", stellt die 34-Jährige fest.

Doch könnte es in Zukunft im Hause Kaeber noch einmal so stressig zugehen? Schließlich spielen Christin und Leons seit Längerem mit dem Gedanken, in ein anderes Land zu ziehen. "Seit diesem Jahr denken wir täglich ans Auswandern", gab die Influencerin bereits in ihrer Story zu. Allerdings wollen sie das Ganze langsam angehen, indem sie sich erst einmal eine Unterkunft auf Mallorca als Ferienwohnung zulegen.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrem Partner Leons und ihrem Sohn

Instagram / leons.kogajs Christin Kaeber mit ihrer Tochter Nia im November 2021

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Influencerin

