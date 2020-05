Wer hat in Sachen Volkstanz die Nase vorn? Sonntags ist aktuell Tanz-Zeit im TV. Woche für Woche schickt Let's Dance-Juror Joachim Llambi (55) bekannte Gesichter aus der Show in verschiedene Länder, damit sie vor Ort einen nationalen Tanz lernen. Dieses Mal sind die Gewinner von 2018 und 2019 bei Llambis Tanzduell am Zug. Ingolf Lück (62) und Pascal Hens (40) fliegen nach Neuseeland, um sich dort den "Haka" der Maori anzueignen. Ekaterina Leonova (33) führte seinerzeit beide Männer zum Sieg und gab nun ihre Einschätzung ab: Wie stellen sich die beiden bei der besonderen Herausforderung an?

Ekat war es, die aus Ingolf und Pascal mühsam und geduldig in vielen Trainingsstunden das Tanztalent herauskitzelte. Nun sind die beiden TV-Gesichter auf sich alleine gestellt – und wie ein Trailer zeigt, kommt vor allem Ingolf an seine Grenzen und droht sogar damit, die Sache hinzuschmeißen. Im RTL-Interview zeigte sich Ekat wenig überrascht und erklärte das Verhalten ihres damaligen Lehrlings so: "Er ist allgemein kein Krieger. Er ist eigentlich ein ganz lieber Mensch. Wenn man ihm jetzt genug Zeit lässt, bis einfach dieser Dampf raus und er wieder zufrieden mit sich selbst ist, dann kommt er zurück." Sollte man Ingolf in solchen Situationen noch weiter unter Druck setzen, könnte es hingegen schwierig werden.

Pascal wirkt im Trailer während der Lehrstunden bei den Einheimischen sehr konzentriert, ruhig und diszipliniert. Eine Art, die Ekat von den "Let's Dance"-Proben so eigentlich nicht unbedingt kennt: "Ingolf war sogar seriöser beim Training als Pascal, deswegen bin ich eigentlich ganz verwundert, dass hier Pascal sehr zurückhaltend war. Also bei mir war er nicht so."

Anzeige

TVNOW Ingolf Lück und Pascal Hens bei "Llambis Tanzduell"

Anzeige

TVNOW Pascal Hens und Ingolf Lück in Neuseeland

Anzeige

TVNOW Pascal Hens und Ingolf Lück



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de