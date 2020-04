Das war eine knappe Kiste! Die diesjährige Staffel Llambis Tanzduell ging am Sonntag in die zweite Runde. Nachdem in der vergangenen Woche Oana Nechiti (32) und Kathrin Menzinger (31) im Senegal zeigten, was sie in Sachen Volkstanz so drauf haben, waren in dieser Woche die Let's Dance-Lieblinge Massimo Sinató (39) und Christian Polanc (41) an der Reihe. Für die zwei Profitänzer stand der norwegische Tanz namens "Halling" auf dem Lehrplan. Doch wer stellte sich bei dieser Herausforderung besser an?

Keine Frage, eine einfache Aufgabe war das selbst für die Rhythmus-Experten nicht! Während im Training durchaus noch relativ viel schiefgegangen war, lieferten Christian und Massimo bei der End-Performance richtig ab – und erlaubten sich keinen Fehler! Die Entscheidung machten sich Joachim Llambi (55) und die norwegische Tanz-Crew dementsprechend nicht leicht. Während Christian bei den Norwegern mit 6,4 Punkten besser wegkam als Massimo mit 5,6 Punkten, wendete sich das Blatt überraschend durch Llambis Bewertung: Er gab Massimo sieben Punkte, Christian bekam von ihm nur sechs. Der Grund? "Es war mir ein bisschen nicht aktiv genug", kritisierte er. Addiert man die Wertungen, sackt Massimo also insgesamt 12,6 Punkte ein. Mit gerade mal 0,2 Zählern Vorsprung gewinnt er das Spiel gegen Christian, der mit einer Bewertung von 12,4 abschloss.

Dieser Triumph gelang dem 39-Jährigen sogar, obwohl er sich während der Challenge verletzt hatte. Bei einem Sprung in den Übungsstunden trat er sich gegen die eigene Hand. "Ich habe mir die Kapsel da ein bisschen angetreten – vom kleinen Finger!", klagte er im Interview. Das anschließende Zähnezusammenbeißen hat sich letztlich aber wohl mehr als gelohnt.

Instagram / massimo__sinato Christian Polanc und Massimo Sinató in Norwegen

TVNOW Massimo Sinató, Christian Polanc und die norwegische Tanz-Crew

TVNOW Christian Polanc und Massimo Sinató, Profitänzer



