Kim Kardashian (39) macht die Quarantäne offenbar sehr zu schaffen! Die Reality-TV-Bekanntheit ist nicht nur Unternehmerin mit eigenem Modelabel, sondern auch stolze Vierfach-Mutter. Aufgrund der aktuellen Situation verbringen die Beauty, ihr Mann Kanye West (42) und die Kids ihre Freizeit jedoch in den eigenen vier Wänden. Davon scheint die dunkelhaarige Schönheit genug zu haben. Der Alltag mit ihrer Rasselbande wird ihr allmählich zu viel: Kim will sich eine Auszeit nehmen!

"Kim brauchte wirklich eine Pause und etwas Zeit für sich", verriet ein Insider gegenüber Hollywood Life. Sie vermisste die Ruhe und die Momente, in denen sie sich auf ihr Jurastudium oder geschäftliche Entscheidungen konzentrieren konnte. Diesen Wunsch wollte Kanye seiner Liebsten erfüllen: Der Rapper schnappte sich den Nachwuchs und fuhr in den US-Bundesstaat Wyoming. Dort kaufte der 42-Jährige im Herbst des vergangenen Jahres für umgerechnet rund 12 Millionen Euro eine Ranch am See.

Der spontane Einfall ihres Mannes kam Kim gerade recht. "Sie liebt die Kinder so sehr, aber wie jede Mutter brauchte sie etwas Zeit für sich", erklärte die Quelle. Bereits vor wenigen Wochen zeigten sich die Folgen der tagelangen Isolation im Hause West: Die Unternehmerin flüchtete vor ihren Sprösslingen und schloss sich im Schminkzimmer ein, um einen Augenblick Stille genießen zu können.

Getty Images Kim Kardashian, TV-Bekanntheit

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im November 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Tochter, April 2020



