Diese Stars hätten statt Robert Pattinson Edward gespielt

Es hätte ganz anders kommen können: Robert Pattinson (38) ist als Edward Cullen in Twilight nicht mehr wegzudenken, doch für den Glitzer-Vampir war noch das ein oder andere bekannte Gesicht im Rennen. Obwohl Robert zuvor schon mit seiner Darstellung von Cedric Diggory in Harry Potter Teenie-Herzen hat höherschlagen lassen, fand die Regisseurin Catherine Hardwicke (69) ihn zur Zeit des Castings beinahe nicht attraktiv genug und hatte noch andere gut aussehende Optionen. Diese Stars wären fast Edward geworden!

Henry Cavill (41) war die erste Wahl für die "Twilight"-Autorin Stephenie Meyer (50), doch für die Rolle des Edward war er beim Dreh im Jahr 2008 bereits zu alt. "Die größte Enttäuschung für mich ist der Verlust meines perfekten Edwards. Henry Cavill ist jetzt 24 Jahre alt. Lasst uns einen Moment der Ruhe haben, um zu trauern", klagte sie damals auf ihrem Blog. Kurz hatte sie mit dem Gedanken gespielt, den Superman-Schauspieler für Carlisle, den Patriarchen der Cullen-Familie, vorzuschlagen, doch diese Rolle ging später an Peter Facinelli (50).

Ben Barnes (43) war gerade Teil des "Chroniken von Narnia"-Franchises, als man ihn für die Rolle in Erwägung zog. "Ich war der Erste, den sie deswegen angesprochen haben. Es war alles in Ordnung. Ich habe das erste Buch sehr schnell gelesen. Es hat mir sehr gut gefallen", erzählte der Schauspieler gegenüber The Examiner. Wo war dann der Haken? Anscheinend war Bens Rolle als Prinz Kaspian in den Narnia-Filmen das Problem, da es für Verwirrung hätte sorgen können, die beiden Charaktere zu vermischen. Außerdem ist Ben sogar älter als Henry. "Ich würde mit 30 Jahren immer noch drehen und einen 17-Jährigen spielen, und das will niemand sehen. Das wäre irgendwie traurig", gab der Brite zu.

Auch Jamie Campbell Bower (35) hätte auf "Twilight"-Postern Teenager-Wände zieren können. "Sie waren wirklich daran interessiert, dass ich für Edward vorspreche", verriet Jamie Campbell Bower im "Happy Sad Confused"-Podcast. Doch dies hätte sich mit der Veröffentlichung von "Sweeney Todd" überschnitten, weswegen aus diesem Vorschlag nichts wurde. Teil des Franchises wurde Jamie aber trotzdem mit der Rolle des Caius in den späteren "Twilight"-Filmen. Durch seine Darstellung von Jace in "Chroniken der Unterwelt" wurde er im Jahr 2013 selbst ein Romanheld an der Seite von Lily Collins (35).

Neben Jamie kamen noch zwei weitere spätere "Twilight"-Schauspieler für Edward Cullen infrage. Einer davon war Jackson Rathbone (39), der letztendlich Edwards Adoptivbruder Jasper spielte. Zusammen mit Robert, Ben Barnes und dem Schauspieler Shiloh Fernandez (39) war er unter den letzten vier für die Rolle des Vampir-Lovers. Dass sich Robert schließlich gegen ihn durchsetzte, soll Jackson nichts ausmachen. "Ich würde keinen anderen Edward Cullen als Robert Pattinson haben wollen. Er ist perfekt", schwärmte dieser laut MovieWeb von seinem Kollegen.

Auch Michael Welch (37), der in den Filmen Mike Newton verkörperte, wollte erst Edward werden. "Auch wenn ich schätze, dass man dachte, ich könnte die Rolle des spukhaften Schönen spielen – das hinreißendste Wesen, das man je auf diesem Planeten sehen wird – so bin ich es doch nicht ganz", scherzte Michael gegenüber MTV. Danach sprach er noch für weitere Rollen vor, bis die Casting-Direktoren schließlich bei Mike landeten, für den der Schauspieler am besten passte.

Dass die Wahl auf Robert Pattinson fiel, ist unter anderem Kristen Stewart (34) zu verdanken. Catherine Hardwicke erzählte in einem Interview mit Newsweek von dem Moment, in dem Robert mit seiner späteren Bella eine Testszene spielte: "Kristen meinte: 'Es muss Rob sein!' Sie fühlte sich vom ersten Moment an mit ihm verbunden. Diese Elektrizität, oder Liebe auf den ersten Blick, oder was auch immer es ist."

Getty Images Henry Cavill, Filmstar

Frederick M. Brown / Getty Images Ben Barnes beim BAFTA

Getty Images Jamie Campbell Bower bei der Premiere von "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen", 2018

Getty Images Jackson Rathbone

Getty Images Michael Welch auf einer Gala in Beverly Hills, 2015

United Archives GmbH / ActionPress Kristen Stewart und Robert Pattinson in "Twilight – Biss zum Morgengrauen"

