Eigentlich hatte Sebastian Fobe (34) nach Die Bachelorette und Bachelor in Paradise die Schnauze voll von Kuppelshows. Doch für Match! Promis auf Datingkurs macht der Hottie aus Hannover jetzt eine Ausnahme. Dort lernt er in Absprache mit Experten verschiedene Normalo-Frauen kennen – ob seine Mrs. Right dabei ist? Gegenüber Promiflash verriet Sebi, worauf er bei der Partnersuche besonders großen Wert legt.

Rein optisch hat der ehemalige Rosenanwärter von Jessica Paszka (30) eigentlich kein klares Beuteschema. Die Traumfrau müsse einfach eine gewisse Ausstrahlung haben, betonte er im Gespräch mit Promiflash. "Dann gibt es diese grundlegenden Dinge, die ich aber voraussetze – so wie Ehrlichkeit, Loyalität und sowas. Humor ist mir ganz, ganz wichtig", erklärte er weiter. Außerdem sollte seine bessere Hälfte auch mit Köpfchen punkten können, denn er unterhalte sich gerne über Politik, Religion oder aktuelle Themen. "Wenn es daran schon scheitert, hat es sich schon erledigt", stellte er klar.

Aber selbst wenn Sebi bei "Match! Promis auf Datingkurs" so eine Lady kennenlernen würde, würde er seine Beziehung nicht mit der Öffentlichkeit teilen. "Ich bin niemand, der sein Privatleben nach außen trägt. Das wird auch nie von mir so kommen, ich bin kein Insta-Couple-Typ", verriet er.

RTL II Sebastian Fobe bei "Match! Promis auf Datingkurs"

Sebastian Fobe, ehemaliger Kuppelshow-Kandidat

Melanie Thiele Sebastian Fobe, deutscher Reality-TV-Star



