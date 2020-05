Sebastian Fobe (34) im offenen Beziehungstalk! Der Hannoveraner suchte bereits zwei Mal im TV die große Liebe. Er fand jedoch weder 2017 bei Die Bachelorette noch im darauffolgenden Jahr bei Bachelor in Paradise die passende Frau. Nun ist der Bartträger bei der Kuppelshow Match! Promis auf Datingkurs am Start. Macht er mit, um seinem Dasein als Dauersingle endlich ein Ende zu setzen? Keineswegs! Sebifo hat nämlich durchaus hin und wieder Frauen gedatet!

"Es gab jemanden zwischendurch, aber das ist halt privat und das ist auch gewollt", verrät Sebastian im Promiflash-Interview. "Grundsätzlich alles, was ich tue, mache ich in der Regel mit Köpfchen und das hat schon seinen Grund. Ich bin niemand, der sein Privatleben nach außen trägt." Insta-Couples seien so gar nicht sein Ding, deshalb mache er seine Bekanntschaften auch nicht auf der Fotoplattform öffentlich.

Frauen kennenzulernen ist also kein Problem für den 34-Jährigen. Warum ist er dann wieder bei einer Flirtshow dabei? Auch das plaudert er gegenüber Promiflash aus: "Ich mache TV-Formate aus Spaß und um was zu erleben und so wie ich halt Bock habe." Klingt also ganz so, als würden seine Fans den Muskelmann auch zukünftig bei einem passenden Angebot im Fernsehen zu Gesicht bekommen.

Sebastian Fobe, Influencer

Sebastian Fobe, September 2019

Sebastian Fobe, Ex-Bachelorette-Kandidat



