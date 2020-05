Sebastian Fobe (34) hofft bei Match! Promis auf Datingkurs endlich der Richtigen zu begegnen. 2017 nahm der Hannoveraner an der Kuppelshow Die Bachelorette teil und versuchte ein Jahr später bei Bachelor in Paradise erneut, sein Liebesglück zu finden – doch beide Anläufe scheiterten. In dem neuen Dating-Format, in dem professionellen Partnervermittler Sebi passende Frauen vorstellen, wagt er nun einen weiteren Versuch. Doch wie will Sebastian die Ladys beim Rendezvous von sich überzeugen?

Im Interview mit Promiflash verriet der 34-Jährige: "Ich bin nicht so der Casanova, der da die ganze Zeit Sprüche klopft." Er müsse erst einmal warm werden. Doch wie schnell er sich wohlfühlt und dann auch entspannen kann, hänge immer vom Gegenüber ab: "Ich flirte auf meine eigene Art und Weise, ich grinse dann, suche Augenkontakt und mache nebenbei so ein paar Sprüche." Von einem offensiven Flirtverhalten hält Sebi demnach nicht besonders viel: "Anmachsprüche gehen schon mal sowieso nicht."

Da die Dreharbeiten zu "Match! Promis auf Datingkurs" bereits abgeschlossen sind, konnte der Fitnesstrainer bereits verraten, wie es bei den Treffen mit den Mädels zugegangen ist. Es habe romantische und lustige Momente gegeben. Er erklärte aber auch: "Actionmäßig war jetzt gar nicht so viel bei mir."

RTL II Sebastian Fobe, Kandidat bei "Match! Promis auf Datingkurs"

Instagram / sebifo_ Sebastian Fobe im Oktober 2017

ActionPress Sebastian Fobe im Mai 2018



