Sebastian Fobe (34) sucht ein drittes Mal im TV nach seiner Mrs. Right! Der Hannoveraner wurde 2017 durch seine Teilnahme an der Kuppelshow Die Bachelorette bekannt. Nachdem er das Herz von Rosenlady Jessica Paszka (30) nicht erobern konnte, ging es ein Jahr später zu Bachelor in Paradise. Trotzdem ist der Hottie noch immer Single und will seine bessere Hälfte jetzt bei "Match! Promis auf Datingkurs" finden. Im Interview mit Promiflash verriet er, warum er sich noch einmal auf eine Flirt-Show einlässt.

"Ich mache immer alles nach meinem Bauchgefühl, wie es mir gerade passt. Es ist ja nun ein ganz anderes Single-Format als die anderen, bei denen ich mitgemacht habe", erklärte der Influencer im Gespräch mit Promiflash. Es sei einfach deutlich entspannter. Bei "Die Bachelorette" oder "Bachelor in Paradise" gebe es nur noch Theater und Gezicke. "Bei 'Match!' wusste ich halt, dass es recht gechillt ist", betonte er.

Die Teilnahme kommt tatsächlich ziemlich überraschend. Schließlich hatte Sebi 2018 noch klargestellt: An Single-Formaten habe er kein Interesse mehr. Obendrein gab er zu, dass es ihm dabei auch nicht unbedingt um die große Liebe ginge, sondern eher um die Karriere: "Jeder, der sagt, er macht es nicht auch, um sein Gesicht in die Kamera zu halten, der lügt."

Melanie Thiele Sebastian Fobe, deutscher Kuppelshow-Kandidat

RTL II Sebastian Fobe bei "Match! Promis auf Datingkurs"

Instagram / sebifo_ Sebastian Fobe, bekannt aus "Die Bachelorette"



