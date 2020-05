Sharon Osbourne (67) steht zu ihren Besuchen beim Beauty-Doc! Die Ehefrau von Rockstar Ozzy Osbourne (71) ist seit langem für ihre Vorliebe für Schönheits-OPs bekannt. Insgesamt vier Mal hat die dreifache Mutter sich zum Beispiel schon ein Facelifting gegönnt. Für die vielen Schönheitskorrekturen steht sie allerdings regelmäßig in der Kritik – die die Moderatorin selbst allerdings nicht nachvollziehen kann. Sharon verteidigte jetzt ihre vielen Beauty-OPs.

Im Interview mit dem Magazin Watch erzählte die 67-Jährige, dass sie immer wieder auf ihren Hang zur plastischen Chirurgie angesprochen würde. Auf diese zahlreichen Fragen hätte sie allerdings auch eine eindeutige Antwort: "Wenn du mit deinem Aussehen nicht glücklich bist, ändere es! Was ist schon dabei? So lange man nicht aussieht, als hätte man an etwas gesaugt, damit die Lippen größer werden, ist daran nichts verkehrt."

Dass ihr Mann sich nicht vom Beauty-Doc aufhübschen lässt, ist für Sharon kein Problem. Ganz im Gegenteil! "Jede Falte in seinem Gesicht erzählt eine Geschichte", meint sie. Wusstet ihr, dass Sharon sich schon so oft unters Messer gelegt hat? Stimmt ab!

Getty Images Ozzy und Sharon Osbourne bei der Pre-Grammy Gala in Beverly Hills, 2020

Getty Images Sharon Osbourne im SiriusXM Hollywood Studio

Getty Images Sharon Osbourne bei den Emmy Awards, 2019

