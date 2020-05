Die Ulmen-Fernandes allein zu Haus! Die aktuelle Situation lässt viele Familien näher zusammenrücken. So hat sich auch im Haushalt von Ehepaar Collien (38) und Christian (44) einiges verändert. Dabei entwickelte die Moderatorin ihre ganz eigene Strategie, die Extra-Zeit in den eigenen vier Wänden schlau zu nutzen: Wenn ihr Mann ihr zu sehr auf den Wecker geht, dann fährt Collien einfach in den Supermarkt!

Im neuen Social-Factual "Familien allein zu Haus" von ZDFneo spricht die Schauspielerin darüber, wie sich die momentane Lage auf Eltern und Kinder auswirkt. Ihre eigenen Herausforderungen beschrieb der TV-Star im Interview mit spot on news. Neben ihrer Rolle als Ersatzlehrerin für ihre achtjährige Tochter, gönnt sie sich natürlich auch ab und zu eine kleine Auszeit von Christian: sie fährt einfach einkaufen. "Da lasse ich mir dann ganz viel Zeit und komme mit einem Großeinkauf zurück", offenbarte die Dunkelhaarige.

Dass der Entertainer mitunter einige Nerven kostet, könnte was mit seinem Status als "Helikoptervater" zutun haben, den Collien ihm verlieh. "Mein Mann ist sehr hypochondrisch veranlagt, das habe ich überhaupt nicht", verrät sie in einem RTL-Interview. Der "Jerks"-Star, dem die Autorin kürzlich nochmals das Jawort gab, versorgt seine Ehefrau dafür täglich mit leckeren Spaghetti. "Das ist auch toll. Trotzdem freue ich mich schon darauf, wenn die Restaurants wieder geöffnet sind", gibt das Model zu.

Instagram / collien_ulmen Collien Ulmen-Fernandes, 2019

Christoph Hardt / Future Image/ Action Press Collien Ulmen-Fernandes am "The Masked Singer"-Jurypult

Ot,Ibrahim/ActionPress Collien Ulmen-Fernandes bei der Eröffnung des Nutella-Pop-up-Cafés



