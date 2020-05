Bei Amanda Bynes (34) geht es gerade drunter und drüber! Die Schauspielerin hatte in den vergangenen Wochen mit ihrem Privatleben immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Zuerst hatte es eine Blitz-Verlobung mit ihrem Freund Paul Michael gegeben, der ein Wirrwarr um eine vermeintliche Trennung gefolgt war. Im Anschluss hatte das Paar auf einmal mit Baby-News überrascht. Doch werden Amanda und Paul wirklich Eltern? Das klärt nun der Anwalt der "She's the Man"-Darstellerin auf!

Der Jurist David Esquibias dementierte gegenüber Us Weekly alle Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft! Offenbar hatte sich das Pärchen mit ihrer Ankündigung via Instagram einen kleinen Scherz erlaubt. In dem Post hatte Amanda das Foto eines Ultraschalls veröffentlicht und die eindeutigen Worte "Baby ist unterwegs" dazu geschrieben. Seit diesem offenkundig falschen Update hat sich die Amerikanerin nicht mehr zu Wort gemeldet.

Nach dem Liebeschaos mit ihrem Partner hatte ein Richter im März an der gesundheitlichen Verfassung der 34-Jährigen gezweifelt und in Absprache mit ihrer Mutter eine Entscheidung getroffen: Amanda sollte in eine psychiatrische Einrichtung kommen. Jetzt erklärte ihr Anwalt: "Sie lebt nicht in einer Wohneinrichtung für Suchtkranke. Sie sucht Schutz in einer sicheren Umgebung."

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes und ihr Verlobter Paul Michael

Instagram / amandabynesreal Schauspielerin Amanda Bynes

APEX / MEGA Amanda Bynes im Dezember 2019



