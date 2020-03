Amanda Bynes (33) sorgt für eine Schlagzeile nach der nächsten! Am Valentinstag hat sie sich mit ihrem Partner Paul Michael verlobt. Nur drei Wochen später machten Trennungsgerüchte die Runde. Kurz darauf hieß es, die Social-Media-Accounts der beiden seien gehackt und falsche Nachrichten bezüglich ihres Beziehungsstatus verschickt worden. Vergangene Woche wurde dann auch noch bekannt, dass die Disney-Bekanntheit in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden soll, um an ihrer mentalen Gesundheit zu arbeiten. Kurz darauf folgt jetzt die nächste Überraschung: Amanda ist offenbar schwanger!

Amandas Verlobter Paul verkündete die frohe Botschaft via Instagram: "Ein Baby entsteht." Dazu teilte er ein Pärchenfoto und ein Ultraschallbild des kleinen Babys. Dies ist auf den 17. März datiert und mit dem Namen der Schauspielerin versehen. Doch der Freund der 33-Jährigen soll an diesem Tag nicht auf den Straßen zu sehen gewesen sein, als Amanda auf dem Weg zum Frauenarzt war. Wie Daily Mail berichtet, begleitete sie stattdessen eine Freundin. Inzwischen hat Paul den Post wieder von seinem Account gelöscht und auch auf Amandas Social-Media-Kanälen sind keine derartigen Neuigkeiten zu finden.

Mehrere Insider bestätigten wiederum die Baby-News. Einer von ihnen äußerte sich gegenüber E!-News: "Es ist wahr, Amanda ist schwanger." Für die "She's The Man"-Darstellerin wäre es das erste Kind.

