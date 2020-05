Judi Dench (85) sorgt für einen kleinen aber durchaus respektablen Rekord! Die britische Schauspielerin gehört im Showbusiness zu den ganz Großen. Neben zahlreichen Auftritten in erfolgreichen Filmen und etlichen Auszeichnungen für ihre Arbeit ist sie vor allem durch ihre Rolle als M in mehreren James Bond-Filmen international bekannt geworden. Selbst mit 85 Jahren denkt der Leindwandstar nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen, und schaffte nun sogar etwas, was sonst niemand in dem Alter vorweisen kann: Judi ziert das Titelblatt der Vogue!

Im Juni soll die Ausgabe in Großbritannien in die Läden kommen, wie Vogue berichtet. Im gleichen Zug sprach das Magazin mit ihr über ihr Alter. "Ich mag es überhaupt nicht. Ich denke darüber nicht nach. Ich möchte darüber nicht nachdenken. Sie sagen, Altern sei Einstellungssache... es ist schrecklich", betont die Oscar-Preisträgerin. Deswegen verschwende sie auch keinen Gedanken an den Ruhestand. "Sag bloß dieses Wort nicht, Giles. Nicht in diesem Haus. Nicht hier. Wasch dir deinen Mund aus", sagt sie scherzend zu ihrem Interviewpartner.

Im vergangenen Jahr sorgte das Medium mit dem Dezember-Cover der mexikanischen Ausgabe für Aufsehen – denn auch hier sahen die Leser eine absolute Neuheit: Für das Foto hatte eine Muxe, eine indigene Transgender-Frau aus dem Süden des Landes, posiert. Muxe bezeichnet dort neben männlich und weiblich ein drittes Geschlecht.

Getty Images Judi Dench, 2018

Pascal Le Segretain / Getty Judi Dench bei den Filmfestspielen in Venedig

Instagram / voguemexico Estrella Vazquez auf dem Cover der Vogue



