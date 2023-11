Schräg: Judi Dench war plötzlich nackt in FaceTime-Anruf!

Das ist mal ein anderer Gruß! Judi Dench (88) ist eine echte Hollywood-Ikone. Für ihre Performances war sie achtmal für den Oscar nominiert. 1988 hatte sie den "Dame Commander des Order of the British Empire" erhalten – den Ritterschlag für Frauen – und trägt seitdem den Titel Dame. Dass sie sich mal vor einer Kamera entblößt, scheint also eher unwahrscheinlich – doch Judi zeigt sich bei einem FaceTime-Call plötzlich nackt.

In der Sendung "The Zoe Ball Breakfast Show" erzählt Judi, dass ihre Tochter sie angerufen habe, als sie in der Badewanne saß. Sie habe darum gebeten, dem Schauspieler Chris Logan einen Geburtstagsgruß auszurichten. "Ich nahm mein Telefon in die Hand und sagte: 'Chris, happy, happy...' und ich sah, wie sich die beiden Leute umdrehten und [schockierte Gesichter] machten", erinnert sich die 88-Jährige. Bei den beiden habe es sich um Chris und seinen Kollegen Ben Whishaw (43) gehandelt. Judi nimmt das jedoch mit Humor: "Nun, es war FaceTime. Ich weiß nicht, was FaceTime ist."

Dass Judi viel Humor hat, bewies sie auch vergangenes Jahr. Gegenüber dem Saga Magazine erzählte sie, dass sie schwer gestürzt sei. Ihr sprechender Papagei fragte immer wieder, was sie da mache, als sie auf dem Boden lag. Judi habe versucht, ihn um Hilfe zu bitten. "Das ist der Moment, in dem man einen sehr geeigneten Papagei braucht, der jemanden anrufen würde – aber das tat er nicht", schmunzelte sie.

Getty Images Judi Dench bei den 71. Academy Awards 1999

Getty Images Judi Dench, Schauspielerin

