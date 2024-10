So emotional gedenkt Judi Dench ihrer Freundin Maggie Smith

Judi Dench (89) trauert um ihre langjährige Wegbegleiterin Maggie Smith (✝89), die am 27. September verstarb. Bei einer Veranstaltung im Rahmen des Cheltenham Literature Festival sprach die James Bond-Darstellerin nun über den Verlust. Wie The Times berichtete, stellte der Schauspieler Brendan O'Hea im Gespräch mit ihr fest: "Die letzte Woche war schwierig für dich, weil du deine großartigen Freundinnen verloren hast." Auch Theaterstar Barbara Leigh-Hunt verstarb vergangenen Monat. Judi versuchte daraufhin zu antworten: "Ich glaube, durch Trauer entsteht auch Energie...", allerdings konnte sie ihre Ausführung nicht zu Ende bringen, da sie anfing zu weinen.

Der Tod der Harry Potter-Berühmtheit berührte ihre Fans weltweit. Auch König Charles III. (75) und Königin Camilla (77) trauerten um die 89-Jährige. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Monarchen hieß es in einer Stellungnahme: "Meine Frau und ich sind tieftraurig darüber, vom Tod von Dame Maggie Smith zu erfahren. Während sich der Vorhang für eine Figur unseres nationalen Kulturguts senkt, schließen wir uns all jenen auf der ganzen Welt an, die sich mit größter Bewunderung und Zuneigung an ihre vielen großartigen Darbietungen und ihre Wärme und ihren Witz erinnern, die sowohl auf als auch hinter der Bühne durchschienen."

Maggie und Judi verband eine jahrzehntelange Freundschaft. Sie standen mehrmals gemeinsam vor der Kamera, darunter in Filmen wie "Zimmer mit Aussicht" und "Best Exotic Marigold Hotel". Ihren besonderen Humor machten die Schauspiellegenden 2019 in dem Dokumentarfilm "Tea with the Dames – Ein unvergesslicher Nachmittag" deutlich. Bei einer Tasse Tee scherzte Maggie über die vielen Rollen ihrer Freundin: "Du wirst immer zuerst gefragt. Deshalb richte ich mich jetzt gegen dich." Daraufhin fingen beide herzlich an zu lachen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maggie Smith, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Maggie Smith und Judi Dench in London, November 2004

Anzeige Anzeige