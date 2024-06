Das Ende ihrer Karriere? Judi Dench kann nichts mehr sehen

Judi Dench (89) ist seit über 60 Jahren als erfolgreiche Schauspielerin tätig. Durch ihre Rolle als M in den James Bond-Filmen erlangte sie internationale Bekanntheit. Auf der Chelsea Flower Show wurde die Britin von The Mirror gefragt, ob sie bald auf die Bildschirme zurückkehre. Doch der Star antwortete darauf: "Nein, nein, ich kann nicht einmal etwas sehen." Schon 2012 hatte die 89-Jährige öffentlich gemacht, dass sie an einer fortschreitenden Makuladegeneration leide – einer altersbedingten, nicht heilbaren Erkrankung der Netzhaut.

Judi fügte hinzu, dass sie inzwischen auch Drehbücher nicht mehr sehen könne. Vor einem Jahr sprach die "Shakespeare in Love"-Darstellerin bei "The Graham Norton Show" bereits darüber, dass sie nicht wisse, ob sie wegen ihrer Krankheit weiter als Schauspielerin tätig sein könne: "Es ist unmöglich geworden, weil ich ein fotografisches Gedächtnis habe." Weiter führte sie aus: "Ich müsste eine Maschine finden, die mir meinen Text nicht nur beibringt, sondern auch sagt, auf welcher Seite er steht."

Auch wenn Judi meint, dass ihre Schauspiellaufbahn vorbei sei, bleibt sie eine Hollywood-Legende. Bereits vor ihrem internationalen Erfolg bei "James Bond" war sie in Großbritannien eine gefeierte Schauspielerin. Die TV-Bekanntheit wirkte dort beispielsweise in Filmen wie "Sherlock Holmes’ größter Fall" oder "Tod am Morgen" mit. Im Laufe ihrer Karriere bekam die Mutter einer Tochter sogar zahlreiche Auszeichnungen und Nominierungen. Ihren letzten Film drehte Judi im Jahr 2022.

Getty Images Judi Dench bei den 71. Academy Awards 1999

Getty Images Judi Dench, Schauspielerin

