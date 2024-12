Judi Dench (89) wünscht sich, 100 Jahre alt zu werden

Judi Dench (89) hat anlässlich ihres bevorstehenden 90. Geburtstags am 9. Dezember über persönliches Bedauern und ihre Zukunftspläne gesprochen. In einem Interview mit Sunday Times verriet die britische Schauspielerin ihren Wunsch, noch viel älter zu werden: "Werde ich 100 Jahre alt werden? Nun, ich hoffe es. Das wäre doch schön. Ich werde versuchen, 100 zu werden." Gleichzeitig zeigte sie sich nervös über den bevorstehenden runden Geburtstag. "Ich möchte nicht viel über die 90 nachdenken. Ich denke lieber daran, 29 zu werden", äußerte sie sich mit einem Augenzwinkern.

Schade findet Judi allerdings, dass sie in ihrem Leben nicht mehr Kinder mit ihrem Ehemann Michael Williams bekommen konnte. Dieser war 2001 an Lungenkrebs gestorben. Judi erzählte, dass sie eigentlich sechs Kinder haben wollten: "Wir haben [ein Kind] bekommen, die schöne Finty. Die anderen fünf [Kinder] haben wir nicht bekommen. Es ist einfach nicht passiert. Ich habe viel gearbeitet. Ich nehme an, man denkt nicht wirklich darüber nach."

Trotz gesundheitlicher Herausforderungen blickt Judi optimistisch in die Zukunft und plant weiterhin neue Projekte. Die Schauspielerin ist bekannt für ihre Rollen in den James-Bond-Filmen, als Queen Elizabeth I in "Shakespeare in Love" und Queen Victoria in "Ihre Majestät Mrs. Brown". Privat verbringt sie viel Zeit mit ihrem Partner David Mills und ihrem Papagei Sweetie. Zudem schätzt sie die Gesellschaft ihrer engen Freunde, doch zuletzt traf sie der Verlust von zwei lieben Freundinnen in den letzten Wochen sehr. Auch der Tod von Maggie Smith (✝89) Ende September war für Judi besonders schlimm, da sie mit der Schauspielerin eng befreundet war.

Getty Images Judi Dench, Schauspielerin

Getty Images Maggie Smith und Judi Dench in London, November 2004

