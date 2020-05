Menowin Fröhlich (32) feiert ein ganz besonderes Jubiläum! In den vergangenen Jahren war das Leben nicht immer leicht für den Sänger. Sowohl 2005 als auch 2008 zeigte er bei DSDS, was er musikalisch drauf hat. Doch seine Präsenz in der Öffentlichkeit brachte auch immer wieder negative Schlagzeilen mit sich. Der gebürtige Münchner musste nämlich mehrere Haftstrafen antreten und hatte mit seiner Drogensucht zu kämpfen. Während dieser Zeit stets an seiner Seite war Senay Ak (29)! Nun feiern die beiden ihren zehnten Jahrestag – und dazu widmet Menowin seiner Herzdame rührende Worte!

Auf Facebook teilte Menowin der ganzen Welt mit, wie vernarrt er noch immer in seine Langzeitpartnerin ist. "Wir sind heute seit zehn Jahren eine Familie, mein Engel!", schrieb der Musiker zu einem Foto, das ihn und Senay vollkommen in Weiß gekleidet zeigt. Die beiden laufen einen Feldweg entlang, halten sich an den Händen und schauen sich dabei tief in die Augen. Für Menowin ist dies ein Sinnbild für den Verlauf der Beziehung: "Hinter uns ist ein Weg, der nicht immer einfach war, den haben wir zurückgelassen. Wir laufen weiter und gucken nicht mehr zurück", fuhr er mit seiner Liebeserklärung fort. Sie hätten dabei stets an die Liebe und das Gute im Leben geglaubt und erfolgreich um ihre Partnerschaft gekämpft.

Dankbarkeit und eben die ganz große Liebe sind wohl auch der Grund, warum Menowin im vergangenen Jahr endlich Nägel mit Köpfen gemacht und im Sommerhaus der Stars um Senays Hand angehalten hat. Im September folgte dann die Hochzeit. "Es war der emotionalste und schönste Tag meines Lebens! Jetzt sind wir Mann und Frau. Ich liebe dich, Frau Fröhlich", schwärmte er damals im Promiflash-Interview.

TVNOW Menowin Fröhlich und Senay Ak beim Sommerhaus-Wiedersehen

TVNOW / Max Kohr Senay Ak und Menowin Fröhlich

TVNOW Menowin Fröhlich und Partnerin Senay bei einem Sommerhaus-Spiel



