Schon wieder schlechte Nachrichten für Britney Spears (38)! Vor wenigen Tagen hatte die Sängerin erst ein unschönes Update gegeben: Weil sie zwei Kerzen in ihrem heimischen Fitnessstudio vergessen hatte, war der Raum niedergebrannt, und sie hatte ihn über sechs Monate nicht nutzen können. Zum Glück war bei dem Brand aber niemand verletzt worden. Jetzt erlebt sie allerdings einen erneuten Rückschlag: Die Vormundschaft über sie wird aufrechterhalten!

Seit 2008 befindet sich Britney unter Vormundschaft – und das wird nun auch bis mindestens Ende August so bleiben, wie Entertainment Tonight berichtet. Ein Richter fällte diese Entscheidung kürzlich, da aufgrund der aktuellen Krise momentan keine Anhörung möglich ist. Nachdem zuerst ihr Vater Jamie Spears (67) das Amt ihres Vormunds übernommen hatte, liegt es nun in den Händen von Jodi Montgomery, der langjährigen Managerin der Musikerin.

Britneys Familie hatte sich nach dem ausgebrochenen Feuer in ihrem Gym Sorgen um sie gemacht, wie ein Insider dem Medium verraten hatte. "Sie haben Bedenken, weil sie wissen, dass Britney sich leicht ablenken lässt und vergesslich ist." Doch das seien alles Dinge, an denen sie in ihrer Therapie arbeiten würde.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

Anzeige

RS-Jack/x17online.com/ActionPress Jamie und Britney Spears in Calabasas, April 2013

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de