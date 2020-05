Carina Spack (23) ist offenbar mit schwerem Herzen zur großen Promis unter Palmen-Reunion gekommen. Die Dreharbeiten zur turbulenten Gameshow sind schon seit einigen Wochen vorbei – jetzt wurde jedoch das Wiedersehen von Carina, Désirée Nick (63) und Co. aufgezeichnet. Die Blondine musste sich allerdings ganz schön überwinden, in die Sendung zu kommen, denn sie befürchtete krassen Gegenwind von ihrer Kontrahentin. Zur Auseinandersetzung sollte es auch gleich zu Beginn kommen: Nach einer Ansage kullerten bei der Ex-Bachelor-Kandidatin die Tränen!

Eigentlich wollte die 23-Jährige gerade klarstellen, dass sie sich nicht von der Entertainerin demütigen lassen muss. In der Show betitelte sie Carina als Schlampe. "Zur Schlampe musst du dich erstmal hocharbeiten. Du bist doch ein billiges Flittchen", ätze Désirée daraufhin. Das ging dem Kandidaten Ennesto Monté (45) wiederum gehörig gegen den Strich. Er erzählte, dass ihn die mittlerweile weinende Beschimpfte kontaktiert habe: "Gestern hat mich Carina weinend angerufen. Sie hatte Angst, hierherzukommen. Es ist ein falsches Zeichen für mich, wenn ein junger Mensch nach einer TV-Show Angst hat, sich mit Kollegen zu treffen."

Auch bei diesem Wortgefecht schien die Berlinerin überlegen zu sein – denn danach war das Thema beendet. Désirée riet ihren Kollegen jedoch, ihre Seitenhiebe nicht allzu persönlich zu nehmen: "Nehmt euch doch nicht so ernst!" Eine Entschuldigung gab es auch für die von ihr angegriffene Evanthia Benetatou (28) nicht – sie wurde von der spitzesten Zunge der Nation in Thailand als "banales Püppchen" bezeichnet.

Anzeige

© SAT.1 / Willi Weber Die "Promis unter Palmen"-Stars beim Wiedersehen

Anzeige

Promis unter Palmen, Sat.1 Désirée Nick bei "Promis unter Palmen"

Anzeige

Instagram / carina_spack Carina Spack, TV-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de