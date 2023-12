Verdächtiges Foto: Daten sich Max Bornmann und Carina Spack?

Geht da etwa was zwischen den beiden? Max Bornmann wurde durch seine Teilnahme bei Make Love, Fake Love berühmt. Nach der Show ging die Beziehung des Realitystars in die Brüche und er versuchte ein neues Liebesexperiment: Der Barkeeper suchte in der diesjährigen Are You The One – Reality Stars in Love-Staffel sein Perfect Match, doch die große Liebe blieb ihm verwehrt. Stattdessen scheint er jetzt jemand anderen zu daten: Max wurde mit Carina Spack (27) gesichtet!

Ein aufmerksamer Promiflash-Leser erwischte die zwei in einem Restaurant in Bruchsaal. Laut des Insiders wirkten Max und Carina verliebt, sie sollen sich bestens amüsiert und viel gelacht haben. Nach ihrem Rendezvous sollen die beiden gemeinsam das Lokal verlassen haben, anschließend wurden Carina und ihre Begleitung Arm in Arm gesichtet.

Nicht nur Max ist seit einer Weile solo unterwegs, die 27-Jährige geht auch schon seit einer längeren Zeit als Single durchs Leben. Ihre letzte Beziehung war mit Serkan Yavuz (30), die im Oktober 2020 gescheitert war. Seitdem ist über das Liebesleben der Blondine nicht viel bekannt – doch das scheint sich jetzt geändert zu haben. Denkt ihr, dass Max und Carina ein Paar sind? Stimmt unten in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / carina_spack Carina Spack, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / max_bornmann Max Bornmann, Reality-TV-Darsteller

Anzeige

Instagram / carina_spack Carina Spack, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de