Dieses Wiedersehen wird es in sich haben! Heute Abend können sich die Fans der Sat.1-Realityshow Promis unter Palmen auf einen Showdown der Extraklasse freuen. Nach einer spannungsgeladenen ersten Staffel voller Skandale treffen am Mittwochabend die Sendungskontrahenten noch einmal aufeinander – mit Ausnahme von Bastian Yotta (43) und Ronald Schill (61). Wie Promiflash jetzt in Erfahrung gebracht hat, wird es ziemlich hitzig: Eine VIP-Lady vergießt sogar während der Sendung Tränen – und zwar wegen Désirée Nick (63)!

Achtung, Spoiler!

Am Abend sollten vor allem zwischen Claudia Obert (58) und ihren Rivalen die Wogen geglättet werden. Die Luxuslady musste in den vergangenen Folgen jede Menge einstecken – was man getrost als Mobbing bezeichnen könnte. Doch offenbar wird eine ganz andere Konstellation für erhitzte Gemüter sorgen: Wie Promiflash erfährt, soll die spitzeste Zunge Deutschlands einmal mehr mit Carina Spack (23) aneinanderrasseln – sodass die Bachelor in Paradise-Beauty sogar vor laufender Kamera in Tränen ausbricht. Ein Sat.1-Trailer zur Sendung erklärte noch nicht, warum genau die Freundin von Serkan Yavuz (27) Tränen vergießt.

Schon vor der Sendung sei die Blondine sehr aufgelöst gewesen, wie man Ennesto Monté (45) außerdem im Trailer erzählen hört: "Carina hat mich angerufen, weil sie Angst hatte, herzukommen." Ob sich am Ende aber doch wieder alle vertragen oder der Haussegen danach noch schiefer hängt, werden die Fans um 22:20 Uhr auf Sat.1 erfahren. Unterhaltung ist auf jeden Fall vorprogrammiert! Freut ihr euch auf die große Aussprache? Stimmt ab.

