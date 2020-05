Jetzt ist es offiziell! Im Sommer 2018 wurde Loris Karius (26) vom Verein Besiktas für über elf Millionen Euro vom FC Liverpool ausgeliehen. Natürlich besuchte auch Sophia Thomalla (30) ihren Schatz oft in der Türkei, doch zukünftig werden die beiden wieder vermehrt ihre Zeit in Loris' vorherigem Wohnort Liverpool verbringen. Der ehemalige Bundesliga-Torwart hat seinen Leihvertrag in Istanbul aufgelöst und kehrt zu seinem alten Verein zurück.

Das bestätigte Loris' Vertreter Florian Goll gegenüber Spiegel. Grund für seine Kündigung sollen ausgebliebene Gehaltszahlungen des Klubs gewesen sein. Auf Instagram meldete sich der Sportler kurz darauf selbst zu Wort und erklärte: "Es ist schade, dass es auf diese Weise zu einem Ende kommen muss. [...] Ich war monatelang sehr geduldig und habe es dem Vorstand immer und immer wieder gesagt." Trotzdem habe es dem 26-Jährigen Spaß gemacht, für Besiktas Istanbul zu spielen. Auch die Fans des Vereins würden ihm in bester Erinnerung bleiben. "Sie haben mich in guten wie in schlechten Zeiten immer unterstützt", schwärmte Loris.

Sophia scheint hinter der Entscheidung ihres Partners zu stehen, zu Liverpool zu wechseln – sie likte den Post. Von seiner Schwiegermama in spe, Simone Thomalla (55) gab es in den Kommentaren sogar einige Applaus- und mehrere Kuss-Emojis.

