Zieht Sophia Thomalla (30) bald etwa nach Großbritannien? Die Schauspielerin ist seit einiger Zeit glücklich an den Torhüter Loris Karius (26) vergeben. Da der Fußballprofi für den Verein Beşiktaş JK spielt, zog es natürlich auch dessen Freundin auch schon sehr oft nach Istanbul. Das wird sich bald aber wohl ändern: Der 26-Jährige macht nämlich einen Abgang aus der Türkei – und wechselt zurück zum FC Liverpool!

Wie Daily Mail berichtet, sei der deutsche Profisportler von Beşiktaş 2018 für eine Summe in Höhe von über elf Millionen Euro gekauft worden. Nun sollen sich Loris und der türkische Verein sich jedoch darauf geeinigt haben, ihren Vertrag aufzulösen. Der Blondschopf soll nun über 450.000 Euro Gehalt ausgezahlt bekommen und in zwei Monaten zurück zu seinem alten Club in Liverpool kehren. Ob Sophia ihn nach England begleiten wird?

Die Moderatorin scheint immerhin sehr an ihrem Partner zu hängen: Das sieht man nicht nur daran, dass sie viel Zeit mit Loris verbringt – im Juli 2019 hatte Sophia auch ein Pärchenfoto von sich und ihrem Liebsten im Netz geteilt und dazu die Worte "Zu Hause" geschrieben.

