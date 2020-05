So privat haben sich Justin Bieber (26) und seine Hailey (23) noch nie gezeigt. Der Sänger und das Model haben sich 2018 ganz romantisch im Kreise der Familie das Jawort gegeben. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und lassen auch das ein oder andere Mal ihre Community an ihrer Liebe teilhaben. Mit etlichen Pärchen-Pics verzaubern sie ihre Fans im Netz. Jetzt zeigt sich das Paar intimer denn je – in einer eigenen Serie.

In der aktuellen Krisenlage legte sich das Traumpaar bislang auf die faule Haut, doch damit ist jetzt wohl Schluss: Die Eheleute filmen sich selbst und lassen ihre Follower an ihrem Leben teilhaben! In ihrer Facebook-Reality-Show "The Biebers" zeigen Justin und Hailey besonders private Einblicke in ihren Alltag. Bereits in der ersten Folge, die am vergangenen Montag online ging, waren ihre Beziehung, die junge Ehe und ihre kurze Trennung im Jahr 2016 Thema.

Die Sendung soll aus insgesamt zwölf Episoden bestehen, die dreimal wöchentlich auf der Social-Media-Plattform ausgestrahlt werden sollen. Auch eine Live-Session soll mit dem kanadischen Musiker geplant sein, wie Variety berichtete. Justin hat dank der erfolgreichen YouTube-Dokumentation "Justin Bieber: Seasons" schon einiges an Erfahrung auf diesem Gebiet.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im April 2020

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber

Instagram / haileybieber Justin Bieber mit seiner Ehefrau Hailey



