Immer wieder überraschen werdende Eltern mit den außergewöhnlichsten Baby-Namen, doch Maren (28) und Tobias Wolf setzen nun noch eins drauf! Die YouTube-Stars erwarten ihr erstes Kind – sie sind voller Vorfreude auf ihr Söhnchen. Jetzt wurde auch schon der Name des Kleinen öffentlich. Ihr Stammhalter soll Lyan River heißen. Die Geschichte zu diesem ungewöhnlichen Namen haben die beiden nun Promiflash verraten!

"Wir haben den Namen Lyan bereits seit Monaten auf unserer Favoritenliste gehabt und sind total verliebt in ihn! Der Name River hat für uns eine ganz besondere Bedeutung, da Tobi und ich unser erstes Date am Wasser hatten", verriet Maren im Interview. Seitdem ziehe sich dieses Element durch ihr Leben – egal wo sie seien, Wasser sei nie weit entfernt, führte die 28-Jährige aus. Die werdenden Eltern plauderten aber noch mehr aus: Es stand ein weiterer Name zur Auswahl – ihn verraten, wollten sie im Moment aber nicht. "Vielleicht bekommen wir ja noch ein Kind, das wäre natürlich schön. Und einen Namen hätten wir auch schon", erklärte Tobi ihre Entscheidung.

Die Turteltauben genießen die Schwangerschaft sehr – doch es gibt auch einen Wermutstropfen: "Die Termine beim Frauenarzt darf ich momentan nicht persönlich mitmachen, dafür facetimen wir, wenn Maren mit der Ärztin spricht", erzählte Tobi gegenüber Promiflash. Er sei froh, dass es diese Möglichkeit gebe.

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf im April 2020

Anzeige

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im März 2020

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf, Netz-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de