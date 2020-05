Christin Kaeber schwebt im absoluten Mutterglück! Im Leben der Reality-TV-Darstellerin dreht sich aktuell alles um ihr kleines Baby Nia. Auch wenn die Nächte der Beauty jetzt kürzer und die Morgen stürmischer sind – Christin würde dieses Dasein für nichts in der Welt eintauschen. Sie liebt es, ihr Mädchen zu umsorgen und hält jeden Entwicklungsschritt von Nia für sich und ihre Community im Netz fest. Am Mittwoch konnte die Schwester von Liz Kaeber (27) dann einen weiteren großen Meilenstein feiern!

Denn ihr Zuckerstück ist bereits seit über acht Wochen auf der Welt. "Genau heute vor zwei Monaten habe ich das bedeutsamste und atemberaubendste Gefühl meines Lebens erfahren. Der Moment, als ich zu deiner Mama wurde", freute sich Christin auf ihrem Instagram-Account. Dazu postete die stolze Neu-Mami ein zuckersüßes Bild ihrer Maus, auf dem Nia ihr schmunzelnd in die Augen schaut. "All meine Träume und Wünsche haben einen Namen bekommen, Nia. Seit zwei Monaten schlägt mein Herz in einem Takt, wie ich es zuvor nie kannte. Ich freue mich auf das Leben mit dieser unsagbar tollen kleinen Familie", drückte die Survivor-Teilnehmerin ihre Gefühle weiter aus.

Christin und Partner Leons haben auch als kleine Familie mit ihrer Nia gut zueinandergefunden, offenbarte die Blondine im Gespräch mit Promiflash: "Wir haben uns wunderbar eingelebt. Man kann sich gar nicht mehr richtig vorstellen, wie es ohne das Mäuschen war."

Instagram / christinkaeber Christin Kaebers Tochter Nia

Instagram / leons.kogajs Christin Kaeber und Leons mit Töchterchen Nia

Instagram / leons.kogajs Leons und Baby Nia



