Steht die Romanze von Rebecca und Tim auf der Kippe? Im Glashaus von Big Brother waren sich die beiden Bewohner in den vergangenen Wochen immer näher gekommen: Geknutsche im Bett und zärtliche Kuschelei auf der Terrasse – bei den beiden stehen alle Zeichen auf Beziehung! Doch die Harmonie scheint nun einen kleinen Dämpfer zu bekommen: Rebecca verbringt auffällig viel Zeit mit Mitstreiter Philipp – ob ihr die Aufmerksamkeit von Tim etwa nicht genug ist?

In der aktuellen Folge, die am Freitag über die Bildschirme flimmerte, war die Blondine in mehreren Sequenzen an der Seite des Muskelmanns zu sehen. Während ihr eigentlicher Liebster im Fitnessraum rumturnte, lagen Becci und Philipp zusammen in der Sonne und genossen anschließend noch ein gemeinsames Bad im Whirlpool. Ihre übrigen Mitbewohner sahen das gar nicht gern: "Stell dir mal vor, du bist frisch verliebt – und siehst dann sowas!", zeigte sich Vanessa schockiert und ergänzte direkt: "Ich glaube, sie braucht einfach die Bestätigung von Philipp!"

Cedric war da anderer Meinung – er unterstellte der 21-Jährigen ernstere Absichten: "Wenn Philipp jetzt wirklich rangehen würde, dann würde Becci irgendwann drauf eingehen!" Das Fitnessmodel erklärte zudem, er sei sich nicht sicher, ob Rebecca und Tims Flirt in der wirklichen Welt eine Chance habe: "Das wird schwer!"

Big Brother, Sat.1 Rebecca und Tim bei "Big Brother"

Rebecca, "Big Brother"-Kandidatin 2020

Big Brother, Sat.1 Rebecca und Tim bei "Big Brother" 2020



