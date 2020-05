Amber Smith rührt mit einem Familienbild zu Tränen! Im Juni 2019 mussten die Schauspielerin und ihr Mann, der Country-Sänger Granger Smith, ihren Fans eine schockierende Neuigkeit überbringen: Ihr jüngster Sohn River war in dem hauseigenen Pool der Familie ertrunken – er wurde nur drei Jahre alt. Seine Eltern hatten anschließend ganz öffentlich um ihr Söhnchen getrauert. So auch jetzt: Mit einem ergreifenden Bild erinnert sich Amber an die Zeit vor dem Unglück zurück!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Blondine am Donnerstag besagten Schnappschuss: Mit einem breiten Grinsen schauen ihr Mann Granger, sie selbst und die drei gemeinsamen Kids in die Kamera – Söhnchen River sitzt dabei auf ihrem Schoss. Zu der Aufnahme schrieb Amber: "Vor einem Jahr. Das Leben war gut. Niemand hat ein perfektes Leben, aber unsers war verdammt gut. Glückliche Kinder, glückliche Ehe, glückliche Herzen. Wir wussten nicht, dass uns der Sturm 30 Tage später treffen würde!" Die 38-Jährige erklärte weiter, sie habe dadurch gelernt, wie unberechenbar das Leben seien könne.

Amber und Granger hatten sich nach dem Tod des Dreijährigen entschlossen, dessen Organe zu spenden. Kurz nach dem tragischen Unfall wurde bekannt, dass River damit posthum zwei Kindern das Leben retten konnte: "Ich bete, dass die zwei Empfänger ein gesundes, glückliches und erfülltes Leben leben, genau wie Riv", erklärte Amber damals.

Getty Images Amber und Granger Smith bei den Country Music Awards 2017

Instagram / grangersmith River Kelly Smith, Sohn von Country-Sänger Granger Smith

Instagram / amberemilysmith Amber Smith und ihr Sohn River



