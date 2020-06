Amber Smith gedenkt ihres verstorbenen Sohnes. Im Juni des vergangenen Jahres erschütterte die Familie der Schauspielerin und ihres Mannes Granger Smith ein schweres Schicksal: Ihr jüngster Sohn ertrank beim Planschen im Pool. Auch die Ärzte im Krankenhaus konnten das Leben des Sprösslings nicht mehr retten. Inzwischen ist seit dem Unglück des Dreijährigen ein Jahr vergangen. Zum ersten Todestag am 6. Juni erinnerte sich Amber an die letzten Stunden vor Rivers Tod!

"Heute vor einem Jahr gingen wir unseren letzten gemeinsamen Weg, als wir den langen Flur zum OP-Saal hinter unserem Sohn entlangliefen", schrieb Amber am vergangenen Samstag via Instagram und teilte zahlreiche Bilder des kleinen Jungen mit seinen Geschwistern. Nach dem Tod des Dreijährigen wurden die Organe in einem medizinischen Eingriff entwendet und gespendet. "Ich werde nie vergessen, wie wir Stunden auf die Ärzte warteten, bis sie zurückkamen und uns sagten, dass alles wunderbar verlief", erinnerte sich die 38-Jährige.

Die letzten Monate ohne Söhnchen River veränderten die Familie. "Wir haben so viel über uns selbst, unsere Familie und unseren Gott gelernt", verriet Amber. Der TV-Star blickt optimistisch in die Zukunft – auch wenn das zweite Jahr nach dem Schicksal noch schwerer werden soll: "Ich bin bereit, weiter zu lernen und weiter zu wachsen und meinem Gott zu vertrauen", erklärte die Blondine.

Instagram / amberemilysmith Amber Smith, Schauspielerin

Instagram / amberemilysmith Throwback-Bild von River Smith mit seinen Geschwistern

Instagram / amberemilysmith Amber Smith, TV-Bekanntheit



