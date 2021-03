Erfreuliche Nachrichten von Granger Smith! Der Countrysänger und seine Frau Amber mussten 2019 einen schweren Verlust hinnehmen. Ihr dreijähriger Sohn River ertrank in einem Swimmingpool. Wie sie versuchen, mit dem Tod ihres jüngsten Kindes umzugehen, haben die zwei seither offen mit ihren Fans im Netz geteilt. Knapp zwei Jahre nach der Tragödie können sie ihre Follower nun mit besonderen News entzücken: Denn Granger und Amber erwarten wieder Nachwuchs!

Gemeinsam mit ihren zwei Kindern nahmen die werdenden Eltern ein rührendes Video für ihren Instagram-Kanal auf. Granger nahm seine Kinder an die Hand und spazierte während eines wunderschönen Sonnenuntergangs zu seiner Liebsten. Daraufhin streichelte Amber sanft über ihren runden Babybauch, um zu verdeutlichen, dass sie ein kleines Wunder unter ihrem Herzen trägt. "Ein neuer Smith-Junge kommt im August", schrieb der Musiker unter den Clip und verriet somit auch gleich schon das Geschlecht des Babys.

Doch auch ihren verstorbenen Sohn vergessen sie bei der Verkündung nicht. In einer Videosequenz hielten sie ein älteres Porträt ihrer Kids mit River in die Kamera – und immer wieder schaut die Schwangere in den Himmel und scheint dabei an ihr kleines Sternenkind zu denken.

Instagram / grangersmith Granger Smith, Sänger

Instagram / grangersmith Granger Smith und seine Familie, 2020

Instagram / amberemilysmith Country-Star Granger Smith mit seiner Frau Amber und den drei Kindern

