Diese beiden haben sich wirklich gesucht und gefunden! Ihren Ehemann Gerald hat Anna Heiser (29) bei Bauer sucht Frau kennen und lieben gelernt. Auch wenn die beiden in ihrer Ehe überglücklich sind, mussten sie bereits einiges zusammen durchstehen: Anna hat vor einigen Monaten eine Fehlgeburt erlitten. Doch das Paar blieb gemeinsam stark – sie wollen es nun ohne Druck weiter versuchen. Anna ist überglücklich, den Landwirt an ihrer Seite zu wissen: Das beweist auch die süße Liebeserklärung, die sie Gerald jetzt zum Geburtstag widmet!

"Happy Birthday an die Liebe meines Lebens, Gerald Heiser", jubelt sie via Instagram. "Auch wenn wir uns manchmal gegenseitig fürchterlich auf die Nerven gehen, bist du das Beste, was mir je passiert ist", schwärmt Anna weiter. "Ich liebe dich!" Dazu veröffentlicht sie noch ein paar Pärchenfotos, auf denen ihr Liebesglück ihnen geradezu ins Gesicht geschrieben steht.

Ihre Fans feiern Anna für die ehrlichen, aber dennoch romantischen Worte. "Endlich mal kreative Geburtstagsgrüße! Ihr passt so toll zusammen, macht weiter so", betont eine Abonnentin in den Kommentaren. Was sagt ihr zu Annas Worten? Stimmt ab!

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im Februar 2020

Instagram / anna_m._heiser Bauer Gerald und Anna Heiser

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im März 2020



