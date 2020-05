Diese emotionale Storyline hält die GZSZ-Fans gerade mächtig in Atem! Am Freitagabend eskalierte der Streit zwischen Nina (Maria Wedig, 36) und Noch-Ehemann Robert (Nils Schulz) endgültig: Während eines heftigen Zoffs auf einer Baustelle übersah der Architekt eine Treppe und stürzte sie komplett hinunter – am Ende blieb er regungslos liegen. Es sieht wirklich nicht gut aus für ihn. Ob Robert den heftigen Sturz überlebt hat?

Achtung, Spoiler!

Ein Teaser auf Rtl.de zeigt schon jetzt, wie die Geschichte am Montag weitergeht: Tatsächlich stirbt Robert nicht vor Ort – doch er hat bei dem Unfall Hirnblutungen erlitten und muss in einem Krankenhaus notoperiert werden. Zur großen Erleichterung seiner Noch-Ehefrau sowie seiner Tochter Brenda (Annabella Zetsch) verläuft die OP gut, doch dann wacht er nicht mehr aus der Narkose auf: Er ist ins Koma gefallen!

Und als wäre die Ungewissheit, ob Robert überleben wird oder nicht, noch nicht belastend genug, muss Nina sich noch dazu mit Brendas Vorwürfen herumschlagen, denn sie geht weiterhin davon aus, dass Nina ihren Vater die Treppe hinuntergeschubst hat! Schließlich waren die Spannungen zwischen den Eheleuten zuletzt ziemlich stark. Was denkt ihr: Wird Nina Brenda noch von ihrer Unschuld überzeugen können? Stimmt ab!

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" läuft montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL sowie jederzeit vorab bei TVNOW.

