Das sieht gar nicht gut aus! Für Nina (gespielt von Maria Wedig, 36) gab es endlich das langersehnte Happy-End bei GZSZ: Sie trennte sich von Robert (Nils Schulz) und gibt sich ihrer Liebe zu Schwarm Leon (gespielt von Daniel Fehlow, 45) hin. Ihr Noch-Ehemann macht ihr seitdem vor allem auf der gemeinsamen Arbeit das Leben zur Hölle. Er verlangt sogar, dass die zweifache Mutter kündigt. Jetzt geht der Streit in die nächste Runde – und der hat verheerende Folgen!

Achtung, Spoiler!

In einem Teaser auf RTL.de können Zuschauer diese Szenen bereits vorab sehen: Nina und Robert begehen eine Baustelle und geraten dabei in einen heftigen Zoff, in dem sie sich gegenseitig Vorwürfe machen. Robert vergreift sich dabei ordentlich im Ton: "Langsam verstehe ich, warum dein Ex dich so vermöbelt hat", bringt er voller Wut hervor – und übersieht dabei eine Treppe! Der Architekt stolpert und stürzt einige Stufen herunter. Am Ende des Aufgangs bleibt er regungslos liegen.

Gerade als Robert stürzt, kommt seine Tochter Brenda um die Ecke. Die sieht ihren Vater am Boden liegen und starrt fassungslos in Ninas Gesicht. Die Frauen sind regungslos und mit der Situation überfordert. Ob Brenda wohl denkt, Nina hat ihren Papa absichtlich geschubst? Immerhin herrscht auch zwischen den zwei Frauen in den letzten Tagen nur böses Blut.

Maria Wedig, GZSZ-Darstellerin

Nina (Maria Wedig) und Robert (Nils Schulz) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Nina (Maria Wedig) bei GZSZ



