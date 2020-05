Lori Loughlin (55) konnte sich vor Gericht nicht durchsetzen. Das Verfahren im Falle der Schauspielerin scheint kein Ende zu nehmen. Im vergangenen Jahr wurde die Blondine beschuldigt, ihren Töchtern mithilfe von Schmiergeld Studienplätze an Elite-Universitäten gesichert zu haben. Die zweifache Mutter beharrt nach wie vor darauf in den Anklagepunkten wie Bestechung, Betrug und Geldwäsche unschuldig zu sein und ging in Berufung. Dieser Antrag wurde vom zuständigen Richter jetzt abgelehnt.

Am Freitag entschieden die Zuständigen laut Variety gegen die 55-Jährige. Die Behauptungen, die Regierung habe sich falsch verhalten, wies Richter Nathaniel Gorton im laufenden Verfahren ab. Die Anwälte des Full House-Stars und seinem Ehemann Mossimo Giannulli argumentierten, dass in aufgezeichneten Gesprächen mit den Eltern die Wahrheit extra verdreht worden sei. Sie seien von Bundesagenten überlistet worden.

Erst im kommenden Oktober soll das endgültige Strafmaß festgelegt werden. Trotz der aktuellen Lage wolle Gorton den Prozess nicht weiter hinauszögern. Er sei der Meinung, dass die breite Öffentlichkeit davon profitiere, wenn der Fall so schnell wie möglich zu einem Abschluss komme. "Jeder Antrag auf Fristverlängerung wird auf individueller Basis geprüft und nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes bewilligt", gab er laut Daily Mail zu verstehen.

Getty Images Lori Loughlin und ihr Mann Mossimo Giannulli im April 2019

Getty Images Lori Loughlin und ihre Tochter Olivia Giannulli

Getty Images Lori Loughlin, "Full House"-Star



