Kleiner Seitenhieb gegen die Konkurrenz? Bei Bauer sucht Frau International-Landwirt Gerhard werden langsam aber sicher die Ellenbogen ausgefahren. Nach dem Kennenlernen hatte sich der studierte Mathematiker für Regina und Birgit entschieden und die beiden Frauen zu sich nach Südafrika eingeladen. Dort kämpfen die zwei nun um das Herz des Viehzüchters – und das mit allen Mitteln: Hofdame Regina äußert sich jetzt nämlich ziemlich abfällig über Birgits Figur!

Bei einem netten Beisammensein am Pool zeigt sich der 61-Jährige von seiner sportlichen Seite und zieht ein paar Bahnen. Regina ergreift ihre Chance und sucht das Gespräch mit Gerhard. Die beiden unterhalten sich darüber, wie die Partnerin für den sportlichen Bauern sein müsste. Nach der Unterhaltung sieht die kurzhaarige Beauty ihre Chancen steigen. "Das Gespräch war sehr aufschlussreich. Ich gehe mal davon aus, dass Gerhard nicht abgeneigt ist. Außer er steht auf korpulentere Frauen", stichelt Regina gegen Birgit.

Die Blondine lässt sich von diesem Gespräch am Pool aber nicht einschüchtern. "Sie hat Gerhard da zu sich gerufen. Aber das Gespräch war harmlos, belanglose Fragen. Das wusste ich schon alles", gibt sich Birgit cool. Was sagt ihr zu dem kleinen Seitenhieb? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

TVNOW / Benno Kraehahn Inka Bause für "Bauer sucht Frau International"

Anzeige

Extra Spezial - Ralf, der Bauernreporter, RTL Gerhard, Kandidat bei "Bauer sucht Frau International" 2020

Anzeige

TVNOW Bauernreporter Ralf Herrmann mit Bauer Gerhard aus "Bauer sucht Frau International" 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de