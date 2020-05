Der Bestechungsskandal rund um Lori Loughlin (55) ist noch immer in vollem Gange. Vor rund einem Jahr kamen pikante Details ans Licht: Die ehemalige Full House-Darstellerin soll Elite-Universitäten Geld bezahlt haben, damit ihre Töchter dort studieren können. Auch Hollywood-Kollegin Felicity Huffman (57) war in die Schmiergeldaffäre verwickelt – im Gegensatz zu Lori legte der frühere Desperate Housewives-Star jedoch ein Geständnis ab und verbüßte seine Strafe bereits. Für Lori scheint dies unvorstellbar zu sein: Sie plädiert immer noch auf nicht schuldig.

"Loris Anwälte haben das Gefühl, die Chancen stehen gut, dass die Anklage abgewiesen wird, weil die Staatsanwaltschaft wichtige Beweise zurückgehalten hat", erklärte ein Insider gegenüber Us Weekly. Eigentlich trage der Unternehmer Rick Singer die Hauptschuld: Er habe mit seiner Firma "The Edge College & Career Network" Zulassungsbetrug begangen und sei vom FBI unter Druck gesetzt worden, in Bezug auf Lori zu lügen. Dies sei bewusst eine "Falle" gewesen, um die Schauspielerin als Schuldige darzustellen.

Loris Anwälte forderten, die Anklage vollständig abzuweisen. Außerdem sollten aufgezeichnete Telefonate zurückgehalten und der Jury nicht vorgespielt werden, da man sie nicht für bare Münze nehmen könne. Sollten die Richter sich darauf nicht einlassen, werde die Verteidigung Rick Singer in die Verantwortung nehmen.

SIPA PRESS / Action Press Lori Loughlin im Februar 2019

Getty Images Lori Loughlin und Ehemann Mossimo Giannulli

ActionPress / Dave Bedrosian / Future Image Lori Loughlin 2019 in Beverly Hills



