Denise Kappès (29) spricht über mögliche Ehe-Pläne mit ihrem Henning! Auch wenn noch kein konkretes Hochzeitsvorhaben im Hause Kappès-Merten ansteht, sprach das Paar in letzter Zeit immer häufiger darüber, dass es sich eventuell bald das Ja-Wort geben könnte. Immer wieder wurden die beiden schon von Fans gefragt, wann es denn endlich so weit ist. Nun verriet die Influencerin, wie sie nach einer möglichen Hochzeit heißen will!

Bei einer "Q&A-Runde" auf Instagram stellte ein Follower unter anderem die Frage, ob die 29-Jährige den Nachnamen ihres Freundes oder er ihren annehmen würde. "Wenn es so weit ist, werde ich definitiv Fr. Merten", antwortete Denise unmissverständlich. Doch nicht nur sie wolle dann Hennings Familiennamen tragen. Auf die Nachfrage, ob denn auch Söhnchen Ben so wie sein Stiefvater heißen soll, reagierte die Brünette ebenso deutlich: “Definitiv! Ich habe mich da auch schon schlau gemacht: Durch das alleinige Sorgerecht darf ich selbst entscheiden, welchen Namen er bekommt.”

Zuletzt offenbarten die Eltern einer Patchwork-Familie, dass ihre Nachwuchs-Planung noch nicht abgeschlossen sei. Ganz offen redeten sie in einer Instagram-Story darüber, dass sie gemeinsame Kinder haben wollen – und damit sollen sie auch gar nicht mehr allzu lange warten wollen.

