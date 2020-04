Jetzt ist es offiziell kein Gerücht mehr! Seit wenigen Wochen brodelt die Gerüchteküche um Denise Kappès (29) und Henning Merten gewaltig: Während zunächst gemunkelt wurde, dass das Influencer-Paar eventuell heimlich geheiratet hat – oder zumindest vorhat, demnächst vor den Traualtar zu treten – waren kürzlich auch Schwangerschaftsspekulationen in Umlauf. Nun gibt es Neuigkeiten: Schwanger ist Denise zwar aktuell noch nicht – aber das soll sich bald ändern!

Wie aus dem Nichts plaudern Denise und Henning jetzt offen in ihren Instagram-Storys über ihre Nachwuchspläne. "Wir haben gerade beschlossen, dass wir noch ein Kind bekommen werden. Wann das aber der Fall sein wird, steht noch in den Sternen", haut Henning plötzlich raus, als Denise ihren Fans eigentlich von ihrem Mittagessen erzählen will. Alles nur ein Scherz oder meinen die beiden das ernst? "Na ja, ganz so in den Sternen steht es ja nicht, wir haben ja schon über einen Zeitraum gesprochen. Ist ja nicht mehr so weit entfernt alles", ergänzt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin.

"Das war ein Thema, über das wir sehr viel nachgedacht haben: Ob wir noch wollen oder nicht. Seit gestern Abend haben wir dann aber gesagt: Wir wollen noch einmal Eltern werden, also wir wollen das erste Mal gemeinsam Eltern werden", gibt Denise weiter preis. Selbst über Namen hätten die beiden schon gesprochen – und seien sich bereits einig geworden!

Instagram / denise_kappes Henning Merten mit Ben und Denise Kappès

Instagram / henning.merten Henning Merten und Denise Kappès im Dezember 2019

Instagram / denise_kappes Denise Kappès und Henning Merten im April 2020



