Landwirt Reiner weiß genau, was er will! Aktuell versucht der Pferdetrainer aus Ungarn, im Fernsehen bei Bauer sucht Frau International die richtige Partnerin fürs Leben zu finden. Aus fünf Kandidatinnen hat er Tanja und Verena ausgewählt, die ihn für eine Woche auf seinen Hof begleiten dürfen. Auf ein Kriterium legte er bei der Auswahl seiner Hofdamen besonderen Wert: Das Hinterteil!

In der vergangenen Folge der Kuppelshow äußerte der Pferdeliebhaber ganz offen, was ihm bei einer Frau wichtig sei: "Das Erste, worauf ich achte, sind die Augen und das Zweite: Ihr Arsch!" Außerdem solle seine Partnerin sportlich sein. Tanja erzählte daraufhin, dass sie als Postzustellerin arbeite und deshalb viel in Bewegung sei. Doch diese Antwort genügte Reiner nicht, um sicher zu sein, dass die 47-Jährige somit auch über einen durchtrainierten Hintern verfügt. Kurzerhand bat er sie, sich umzudrehen, damit er ihre Kehrseite begutachten könne. "Passt", stellte er daraufhin zufrieden fest.

Dass Reiner so offen zu seinen optischen Vorlieben bei einer Frau steht, stört Tanja nicht: "Wenn Männer so lange um den heißen Brei rumreden, finde ich das nicht so gut. Darum ist Reiners direkte Art schon okay." Der 59-Jährige selbst sieht das ähnlich: "Dieses Anecken ist so verpönt. Man ist sofort unverschämt." Man müsse heutzutage immer politisch korrekt sein, doch das strebe er sowohl jetzt als auch in Zukunft nicht an.

